Agência da ONU diz que menos ucranianos estão fugindo do país

Um funcionário da agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta sexta-feira (18) que as travessias diárias de pessoas que fogem da violência na Ucrânia diminuíram nos últimos dias. Para ele, o tempo mais quente pode ser um fator.

"Temos visto uma desaceleração geral", disse Matthew Saltmarsh por videolink da Polônia.

Ele advertiu, no entanto, que qualquer escalada de violência na cidade ucraniana de Lviv, no Oeste do país, pode fazer com que as travessias se elevem novamente.

Chancelaria ucraniana

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, informou que conversou com o chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, sobre um novo pacote de sanções contra a Rússia por causa da guerra.

"Discutimos a preparação do quinto pacote de sanções da UE contra a Rússia. A pressão continuará aumentando, enquanto for necessário, para deter a barbárie russa. Também discutimos a proteção e ajuda aos ucranianos que fugiram das bombas russas para a UE", disse no Twitter.