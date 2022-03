China revela preocupação com impacto de sanções contra a Rússia no país asiático

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta terça-feira (15) que Pequim tem o direito defender seus interesses caso as sanções impostas por potências ocidentais contra a Rússia afetem o país asiático.

Em conversa com seu homólogo espanhol, José Manuel Albares, Wang reiterou oposição às medidas do Ocidente em retaliação à invasão da Ucrânia pelos russos. "A China sempre se opõe ao uso de sanções para resolver problemas, e ainda mais se opõe a sanções unilaterais que não têm base no direito internacional", disse, de acordo com comunicado.

O chanceler chinês ressaltou ainda que "algumas forças" tentam manchar a posição de Pequim sobre o conflito, sem citar nominalmente a quem se referia. Segundo ele, o país pretende continuar exercendo "papel construtivo" em prol de uma resolução para a crise.