Zelensky diz que negociações com a Rússia sobre guerra continuarão nesta terça

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que as negociações entre as delegações ucranianas e russas continuarão nesta terça-feira (15). Falando em um discurso em vídeo, Zelensky disse que a equipe ucraniana fez um bom trabalho durante as conversas desta segunda-feira (14). Ele não forneceu mais detalhes.