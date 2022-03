Diálogo sobre acordo nuclear com Irã terá uma 'pausa' devido a 'fatores externos'

As negociações sobre o acordo nuclear com o Irã em Viena, a capital austríaca, foram interrompidas para uma "pausa" nesta sexta-feira, segundo o chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell.

"Uma pausa nas conversas de Viena é necessária, devido a fatores externos", disse Borrell, que é o líder formal das negociações, em sua conta no Twitter. Borrell acrescentou, porém, que "um texto final" sobre o acordo "está praticamente pronto e na mesa".

A interrupção do diálogo em Viena veio após recentes exigências da Rússia de garantias dos EUA que evitariam sanções ocidentais que impediriam Moscou de fazer negócios com o Irã.

Ainda no Twitter, Borrell disse que manterá contato com os EUA e outras equipes de negociadores do Irã e de potências econômicas "para superar a atual situação e fechar o acordo".

Com informações da Dow Jones Newswires.