Nova York registra uma série de mobilizações pró-Ucrânia

A sede da Organização das Nações Unidas (ONU) fica em Nova York, de onde se espera uma contribuição importante para dar fim à guerra na Ucrânia. Mas as mobilizações contrárias ao ataque russo no país europeu não ficam restritas ao organismo internacional. O tema mobiliza a sociedade, o que pode ser visto em pontos turísticos da metrópole norte-americana.

Na tarde e noite desse domingo (6), a reportagem do Jornal do Comércio, que acompanha a partir desta segunda-feira (7) a agenda da missão do governo gaúcho nos Estados Unidos, presenciou uma série de mobilizações pró-Ucrânia em Nova York.

Família ucraniana faz protesto na Times Square contra a guerra. Fotos: Guilherme Kolling/JC

Primeiro na Times Square, a praça - famosa pelos neons, luminosos e propagandas gigantes expostas em vídeo em fachadas de edifícios -, teve um ato que reuniu ucranianos, norte-americanos e estrangeiros de outras nacionalidades.

Portando, várias bandeiras ucranianas, nas cores azul e amarela, os manifestantes gritaram palavras de ordem pedindo mais ajuda da comunidade internacional à Ucrânia e condenando a invasão russa. O grupo também cantou o hino da Ucrânia.

No Central Park, quarteto de jazz tocou e ainda chamou a atenção do público com bandeiras da Ucrânia

Mais para o fim da tarde, junto ao lago do Central Park, em outro ponto turístico emblemático de Nova York, um quarteto de jazz chamava a atenção de um bom público, que parou em um dos barrancos de frente para o lago central do parque.

Primeiro, pela excepcional qualidade dos músicos. Segundo, por estarem identificados no palco com bandeiras da Ucrânia. O baterista explicou.

“É uma forma de ajudar ao meu país. Todo dinheiro arrecadado será destinado às forças do exército ucraniano”.

Fachada de grandes varejistas americanas como a Nordstrom estampam seu apoio à Ucrânia

Para fechar a série de manifestações, o entardecer trouxe a iluminação dos arranha-céus de Manhattan. E vários dos espigões da ilha de Nova York estavam com as cores azul e amarela da Ucrânia. O mesmo se deu à noite em fachadas de grandes lojas e comércio da região mais valorizada da metrópole norte-americana. Algumas exibiam também mensagens, pregando a defesa da Ucrânia.