Visto humanitário concedido aos ucranianos faz parte de tradição recente da política migratória brasileira

Os interessados no visto poderão solicitar o documento nas embaixadas brasileiras em Varsóvia, Budapeste, Praga e Bratislava,. A validade do visto humanitário é de 180 dias, permitindo ao imigrante um primeiro momento de chegada e acolhida de forma regulamentada. Dentro dos primeiros 90 dias no Brasil, o indivíduo deverá fazer o seu registro na Polícia Federal, recebendo posterior autorização para residência no país por até dois anos.