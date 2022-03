G7: 'continuaremos impondo sanções severas à Rússia e queremos investigação de crimes de guerra'

Os ministros de Relações Exteriores do G7 reiteram em comunicado a "profunda condenação" à guerra "não provocada e injustificável" da Rússia contra a Ucrânia, com o apoio de Belarus a Moscou. Em comunicado, o grupo diz que a Rússia precisa parar de imediato com o ataque e retirar suas forças militares e afirma que deseja que se investiguem crimes de guerra.