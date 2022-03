Reino Unido aplica sanções a oligarcas russos Alisher Usmanov e Igor Shuvalov

O Reino Unido impôs novas medidas a oligarcas ligados ao governo da Rússia, segundo o gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Alisher Usmanov e Igor Shuvalov, agora sob sanção do país, mantém ativos que totalizam cerca de US$ 19 bilhões, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira (3).

As medidas cortam o acesso de ambos a interesses ligados ao Reino unido, como mansões que valem "dezenas de milhões", congelam ativos, os banem de viajar ao Reino Unido e proíbem britânicos de manter transações com os russos.

Usmanov tem negócios ligados aos clubes ingleses de futebol Arsenal, em Londres, e Everton, da cidade de Liverpool.

"Ele é uma parte central do círculo íntimo do presidente da Rússia, Vladimir Putin e liderou a candidatura da Rússia para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2018", afirma o comunicado.

Já Shuvalov foi vice-primeiro-ministro da Rússia e é presidente do banco estatal VEB desde 2018.

Além das sanções aos dois oligarcas, a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido vai formar uma força-tarefa para coordenar o trabalho relacionado às sanções a mais figuras ligadas ao Kremlin.