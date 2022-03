Torre de TV é atingida em Kiev; Rússia anuncia ataque a prédios militares

Uma torre de TV em Kiev, capital ucraniana, foi atingida nesta terça-feira (1º) por uma explosão. Segundo o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. Desde o fim de semana, as forças russas tentam fechar o cerco à cidade.

O prefeito Vitali Klitschko informou que dois mísseis atingiram a torre e todas as vítimas passavam pela calçada.

Imagem divulgada pelo canal verificado do Telegram do governo ucraniano mostra a explosão. "Os canais ficarão fora do ar temporariamente. Em breve, a energia de backup será ligada para restabelecer a transmissão", informou.

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que a "história está se repetindo" -a torre fica no Memorial do Holocausto Babi Yar, onde nazistas mataram mais de 30 mil judeus em dois dias, em 1941.

"Para o mundo: qual é o sentido de dizer 'nunca mais' por 80 anos, se o mundo fica em silêncio quando uma bomba cai no mesmo local de Babi Yar? Pelo menos 5 mortos", declarou Zelensky, em post.

Mais cedo, o Ministério da Defesa russo emitiu um comunicado dizendo que planeja realizar ataques contra prédios do Serviço de Segurança da Ucrânia e do 72º Centro Principal de Informações e Operações Psicológicas em Kiev. As informações foram publicadas pela agência de notícias russa, Tass.

"Pedimos para que os cidadãos ucranianos envolvidos em provocações contra a Rússia, bem como os residentes de Kiev, que vivem perto de estações de retransmissão, deixem suas casas", informou o ministério russo.

Minutos depois da publicação do comunicado, autoridades ucranianas relataram a explosão da torre de TV.

O Ministério da Defesa russo justificou os novos ataques como uma forma de "suprimir ataques de informação contra a Rússia".

O governo de Vladimir Putin afirma que tem atingido apenas instalações militares, mas imagens divulgadas pela Ucrânia e moradores de diferentes cidades mostram que mísseis têm chegado a prédios civis.

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), ao menos 102 civis foram mortos em toda Ucrânia e 304 ficaram feridos. Na segunda-feira (28), o governo ucraniano havia informado que mais de 2 mil civis ficaram feridos, incluindo crianças.

Em uma região próxima a Kiev, uma maternidade foi atingida nesta terça pelas forças lideradas por Putin. O hospital está situado no vilarejo de Buzova, na rodovia Zhytomyr, onde ocorrem fortes combates, segundo reportou o Kyiv Independent.

Somente no domingo (28), o canal oficial da Prefeitura de Kiev no Telegram anunciou 13 alertas de ataques aéreos. Novos alertas já foram feitos nesta terça. A cidade está sob toque de recolher entre 20h e 7h locais (15h a 2h de Brasília).

Um funcionário do alto escalão de defesa dos Estados Unidos disse à CNN Internacional que mais de 400 mísseis foram disparados pela Rússia nesta terça-feira.

Ele também disse que, embora o exército russo não tenha alcançado a superioridade aérea, "há áreas em que eles têm mais controle do que outras".

Desde domingo, um comboio russo foi identificado nas proximidades da capital, mantendo pressão sobre Kiev.

Por causa deste comboio, sirenes têm sido acionadas constantemente para alertar a população, pedindo para que as pessoas se dirijam para abrigos de defesa.

Também no domingo, o jornal New York Times veiculou o movimento dos russos rumo a Kiev. "A linha é tão extensa que não foi totalmente capturada nas imagens de satélite. Em algumas áreas, os veículos aparecem em duas ou três fileiras", informou.

Para Zelensky, a capital é o principal objetivo das tropas russas. "Para o inimigo, Kiev é um alvo chave. Portanto, a capital está constantemente sob ameaça", disse em uma mensagem de vídeo na noite de segunda-feira.

Segundo ele, os russos querem deixar Kiev sem eletricidade, mas o presidente ucraniano afirma que os ataques serão neutralizados.

Ao menos 17 países já anunciaram apoio às ações humanitárias e militares dos ucranianos. O Parlamento Europeu, em votação nesta tarde, recomendou que a Ucrânia ganhasse o status de membro da União Europeia. Ontem, o país fez um pedido formal para integrar o bloco.