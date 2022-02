Fitch rebaixa rating da Ucrânia de B para CCC, citando invasão militar da Rússia

A Fitch rebaixou nesta sexta-feira (25) o rating da Ucrânia de B para CCC, patamar no qual os panoramas para o países não costuma ser disponibilizado. Em comunicado, a agência apontou que a invasão militar da Rússia resultou em maiores riscos para as finanças públicas e externas, a estabilidade macrofinanceira e a estabilidade política. "Há grande incerteza sobre a extensão dos objetivos finais da Rússia, a extensão, amplitude e intensidade do conflito e suas consequências", aponta a Fitch.