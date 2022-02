Representante da UE confirma inclusão de Putin e Lavrov em lista de sanções

O alto representante da União Europa (UE) para a política externa, a, confirmou no período da tarde (de Brasília) desta sexta-feira (25) que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores do país, Sergey Lavrov, serão incluídos na lista de indivíduos alvos de sanções. A decisão foi tomada em reunião com chanceleres do bloco nesta sexta-feira, no âmbito de segundo pacote de punições pela invasão da Ucrânia.