Chanceler da Ucrânia diz que Putin deve ser julgado em Haia por crimes de guerra

O chanceler da Ucrânia, Dmitro Kuleba, disse nesta sexta-feira (25) que a Rússia deve ser julgada no Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia, na Holanda, pelos atos cometidos na guerra iniciada nesta semana.

Kuleba descreveu as ações do governo de Vladimir Putin como crimes de guerra e violações ao Estatuto de Roma, tratado que criou o tribunal, responsável por julgar indivíduos acusados de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídios, entre outros.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022