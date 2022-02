Itamaraty diz que há 500 brasileiros na Ucrânia

O Itamaraty afirmou que há atualmente cerca de 500 cidadãos brasileiros na Ucrânia. Em nota, a chancelaria brasileira disse ainda que a embaixada em Kiev vem renovando o cadastramento dos brasileiros no país e transmitido orientações pelos portais on-line. O ministério das Relações Exteriores pediu ainda que os brasileiros na Ucrânia, em especial os que estão no leste do país, mantenham contato diário com a embaixada. O número de plantão consular para casos de emergência de brasileiros na Ucrânia (55 61 98260-0610).