Ordem ucraniana é matar o maior número de soldados russos

O general Valery Zaluzhni, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, afirmou via redes sociais que o presidente do país ordenou o exército a infligir o maior número possível de baixas aos militares russos invasores. "O comandante supremo das Forças Armadas (o presidente Volodimir Zelensky) ordenou infligir o máximo de baixas ao agressor", disse, assegurando que o Exército estava "reagindo com dignidade" aos ataques do inimigo.

Até o fim da tarde, o exército ucraniano afirmava ter matado quase 50 "ocupantes russos", além de ter destruído seis aviões no leste do país. Os guardas de fronteira na península anexada da Crimeia, no sul, informaram, no entanto, que pelo menos três soldados ucranianos morreram no início da invasão russa. Eles detalharam que as vítimas foram registradas na fronteira.

O ministro de Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, disse que qualquer um que consegue segurar uma arma pode se unir às forças de defesa territorial. Armas estão sendo distribuídas a civis, mediante apresentação de passaporte.