Nicarágua inicia julgamento de fachada de opositores

A Justiça da Nicarágua, alinhada a Daniel Ortega, deu início na quarta-feira (2) aos julgamentos de uma série de presos políticos - alguns dos quais seriam candidatos na eleição de fachada de novembro, da qual presumivelmente saiu vencedor o ditador. A farsa eleitoral passa agora das urnas aos tribunais.

Os "julgamentos orais e públicos", como foram definidos, pesam sobre 13 dos atuais 168 presos políticos do regime. Nesta quarta, foram condenados dois jovens que participaram dos protestos de 2018. A forte repressão do regime já matou mais de 300 pessoas.

Yader Parajón e Yaser Vado foram classificados pelo Ministério Público como "criminosos e delinquentes (que) atentaram contra os direitos do povo, comprometendo a paz e a segurança". O primeiro integra a Unidade Nacional Azul e Branca e foi preso em setembro passado ao tentar deixar o país; Vado, detido em novembro, é dissidente da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) e foi acusado de conspiração.

O Centro Nicaraguense dos Direitos Humanos denunciou que o julgamento ocorrido na quarta-feira esteve cheio de irregularidades, como a falta de acesso dos advogados aos detidos e a prisão preventiva tendo se estendido por muito mais do que a lei determina (90 dias). A família dos jovens tampouco teve acesso à sessão.

Nos próximos dias, se sentarão no banco dos réus outros rivais políticos importantes de Ortega e do sandinismo, como a ex-ministra Dora María Téllez e a dissidente Ana Margarita Vijil, entre outros. Seus advogados afirmam que elas estão sendo mantidas isoladas, incomunicáveis, com má alimentação e sem direito a troca de roupa.

Os julgamentos ocorrem no próprio centro de detenção de El Chipote, o que configura outra irregularidade, uma vez que não se usam os estabelecimentos regulares do Judiciário.

Ainda na quarta-feira, a Assembleia Nacional - igualmente controlada pelo regime - cancelou as permissões de operação de cinco universidades, incluindo a Popular Nicaraguense, a Paulo Freire e a Politécnica de Manágua. Também foram suspensos, a pedido do Ministério do Governo (equivalente à Casa Civil), os registros jurídicos de 11 entidades civis ligadas à defesa dos direitos humanos.

Ortega - um dos líderes da Revolução Sandinista, que nos anos 1970 derrubou a dinastia Somoza - tomou posse oficialmente em janeiro para seu 5º mandato. Depois de ser eleito presidente em 1984, ele voltou ao cargo em 2007 pelas urnas e continua no poder desde então, ininterruptamente.

O pleito de novembro não foi reconhecido pela maioria da comunidade internacional, principalmente por causa das detenções, sob acusações de lavagem de dinheiro e traição à pátria, de candidatos opositores. Ortega concorreu contra outros cinco nomes, mas que só entraram na corrida como parte do teatro, já que eram todos aliados. Ao final, obteve 76% dos votos, segundo os resultados oficiais.