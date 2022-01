Ponte em Pittsburgh desaba no dia em que Biden visita cidade para falar de infraestrutura

Uma ponte em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, desabou nesta sexta-feira (28), horas antes de o presidente dos EUA, Joe Biden, visitar a cidade para falar sobre projetos de infraestrutura de seu governo.

A Pittsburgh Public Safety, órgão que reúne os bombeiros, a polícia e outras instituições de segurança, disse que três pessoas levemente feridas foram levadas a um hospital. As autoridades agora verificam se há vítimas sob a construção colapsada. De acordo com a KDKA, uma afiliada da CBS, outras sete pessoas também tiveram ferimentos leves. Ainda segundo a imprensa local, a ponte foi inspecionada em setembro.

Os motivos para a queda, que teria ocorrido por volta das 6h no horário local (8h em Brasília), ainda são desconhecidos. A Pittsburgh Public Safety, porém, informou haver "um forte cheiro de gás natural na área", o que fez com que as autoridades interrompessem o fornecimento de gás e esvaziassem casas próximas.

Em fotos que circulam em redes sociais, é possível ver ao menos cinco veículos na cena do acidente. Um deles, que parece ser um ônibus, está bem próximo da borda rachada da ponte. Na cidade, Biden discute infraestrutura, além de cadeias de suprimentos e manufatura. Ele também esteve no local do acidente.

acordo de infraestrutura aprovado pelo Congresso em novembro Como parte de sua viagem, o democrata visita uma antiga siderúrgica que virou polo de pesquisa e desenvolvimento, parte do. O pacote de US$ 1,2 trilhão (R$ 6,47 trilhões), foco de resistência até mesmo dentro do Partido Democrata, é um dos maiores planos de investimentos públicos no país em décadas. A iniciativa destinará recursos para modernizar estradas, pontes, transportes, aeroportos, ferrovias e redes de abastecimento de água, energia e internet. A aposta é que os novos investimentos aqueçam a economia, gerem milhares de empregos e levem o país a avançar na transição rumo a uma economia menos poluente.

O plano de infraestrutura prevê ainda US$ 110 bilhões em novos investimentos em estradas, pontes e outras obras viárias. Dados do governo apontam que 278 mil km de rodovias e 45 mil pontes estão em más condições, com problemas como buracos no asfalto, infiltrações e ferrugem nas estruturas.

Na área de mudanças climáticas, o plano prevê US$ 50 bilhões para combate e prevenção de secas e enchentes, US$ 7,5 bilhões para ampliar a rede de recarga de veículos elétricos e mais US$ 5 bilhões para a compra de ônibus escolares elétricos e híbridos. Haverá ainda investimentos de US$ 66 bilhões no setor ferroviário e de US$ 39 milhões no transporte público.