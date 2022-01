Atirador deixa várias pessoas feridas em universidade na Alemanha

Várias pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (24), em um ataque à Universidade de Heidelberg, na Alemanha, cometido por um homem armado, relatou a polícia. A polícia disse em um breve comunicado que o agressor estava morto, mas não deu detalhes de como isso aconteceu. Ela já havia pedido às pessoas, via Twitter, que evitassem a área de Neuenheimer Feld, em Heidelberg, onde fica o campus universitário da cidade.

Segundo informações da emissora pública Südwestrundfunk (SWR), a universidade pediu a seus alunos por e-mail que não se deslocassem ao campus no bairro de Neuenheimer Feld por enquanto. Embora "não haja mais uma ameaça iminente", de acordo com SWR.

A polícia não especificou quantas pessoas ficaram feridas ou com que gravidade. A assessoria de imprensa da universidade se recusou a dar detalhes sobre o tiroteio e encaminhou todas as investigações para a polícia.

A agência de notícias alemã DPA citou fontes de segurança não identificadas dizendo que o atirador se matou. Também informou, sem citar fontes, que acredita-se que o atirador tenha sido um estudante, e que as autoridades de segurança dizem que as indicações iniciais são de que ele não tinha nenhum motivo político ou religioso. Segundo a polícia, a arma utilizada no crime foi uma arma de fogo de cano longo.

Heidelberg está localizada ao sul de Frankfurt e tem cerca de 160 mil habitantes. A universidade é uma das mais conhecidas da Alemanha. A lei alemã sobre porte de armas de fogo tornou-se mais severa após dois ataques a escolas na cidade de Erfurt, no leste do país, em abril de 2002, e na cidade de Winnenden, em março de 2009.