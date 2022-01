Premiê inglês pede desculpas à rainha após festas na véspera do funeral do príncipe Philip

Depois de um novo escândalo, um novo pedido de desculpas. O gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu desculpas à rainha Elizabeth 2ª na sexta-feira (14), depois que a imprensa britânica revelou que um grupo de funcionários do governo quebrou as regras do confinamento e fez duas festas em Downing Street na véspera do funeral do príncipe Philip.

"É profundamente lamentável que isso tenha acontecido em um momento de luto nacional e o número 10 (referência à residência oficial do premiê) pediu desculpas ao Palácio", disse um porta-voz do primeiro-ministro. Segundo o gabinete, o primeiro-ministro não estava presente na ocasião nem sequer foi convidado. O premiê estava em Chequers, sua casa de campo.

A informação sobre as festas um dia antes do funeral do marido da rainha foi veiculada pelo Telegraph. Segundo o jornal, funcionários do gabinete de Boris beberam álcool em abundância, e alguns convidados dançaram até tarde na despedida do diretor de comunicação James Slack e de um fotógrafo do líder britânico, eventos que ocorreram separadamente.

Os eventos teriam ocorrido em meio às restrições sanitárias em vigor para conter a propagação da Covid-19. Essas medidas marcaram o funeral do príncipe Philip, realizado no dia seguinte. A cerimônia teve como símbolo a imagem da rainha Elizabeth 2ª solitária na igreja para cumprir as regras de distanciamento.

Johnson enfrenta pedidos de renúncia, inclusive de seu próprio partido, justamente devido às festas em Downing Street, sua residência oficial, enquanto o Reino Unido estava sob confinamento rígido.

A série recente de escândalos começou quando veio à tona outro evento realizado em Downing Street durante a época de Natal de 2020, quando celebrações presenciais estavam proibidas em razão de restrições sanitárias.

Já no mês passado, os jornais britânicos The Guardian e The Independent fizeram uma investigação apontando que cerca de 20 funcionários do governo fizeram uma festa em maio de 2020 - há relatos de que seriam até 40. Uma foto do evento - regado a queijo e vinho - mostrava o premiê no jardim da residência oficial, o que contrariava sua versão inicial de que não havia ocorrido celebração alguma.

A crise se agravou na segunda (10), quando a rede ITV divulgou um email enviado pelo secretário particular do premiê convidando ao menos cem funcionários do governo para a ocasião.