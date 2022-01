Idoso é preso na Índia após tomar 11 doses de vacina contra Covid-19

Autoridades indianas prenderam um idoso de 84 anos que tomou 11 doses da vacina contra Covid, na Índia. Segundo o The New Indian Express, o aposentado Brahmadeo Mandal foi preso quando tentava ser vacinado pela 12ª vez em um centro de saúde, na cidade de Madhepura.

Mandal usou diferentes carteiras de identidade e números de telefone celular de seus parentes próximos para enganar os profissionais de saúde. "Depois de tomar as doses, as minhas dores desapareceram. Eu costumava ter dores nos joelhos e andava com uma bengala. Agora não. Me sinto bem", disse.

O aposentado revelou que no ano passado tomou uma dose da vacina em fevereiro, março, maio, junho, julho e agosto. No mês de setembro, ele foi vacinado três vezes. "O governo fez uma coisa maravilhosa [a vacina]", disse ao explicar os motivos de sua preferência por tantas vacinas.

As autoridades indianas investigam como o idoso conseguiu tomar tantas doses da vacina contra Covid. Na Índia, a vacinação é voluntária e, em alguns locais, não é necessário fazer um registro prévio pela internet, basta comparecer no posto de saúde e apresentar os documentos.