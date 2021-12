Uruguai, Bolívia e Peru veem alta de infecções por coronavírus

No Uruguai, foram registrados na quarta-feira (29) 1.417 casos de Covid, o número mais alto desde junho. O aumento foi atribuído à Ômicron pelo ministro da Saúde, Daniel Salinas. Ele anunciou que a dose de reforço passará a ser aplicada quatro meses depois da segunda dose, e que o governo estuda aplicar uma quarta dose da Pfizer a partir do segundo semestre de 2022.

Já a Bolívia registrou o recorde de 5 mil novas infecções nesta quinta-feira (30), com 46 mortos. O país é o que tem a mais baixa taxa de vacinação na América do Sul, com somente 38,8% da população totalmente imunizada. Para barrar o contágio, o acessoa praias, lagos, rios, lagoas e piscinas públicas foi vetado no período de Ano Novo. "O mais importante é defender a saúde da população e evitar infecções massivas",disse em entrevista coletiva do ministro da Saúde, Hernando Cevallos.

O Peru também vai fechar praias e piscinas públicas nesta sexta-feira e no sábado. As Forças Armadas e a polícia apoiarão os municípios na vigilância das praias.

O país andino enfrenta um repique da pandemia: as infecções dobraram no último mês, para mais de 1.500 por dia. Com 33 milhões de habitantes, o país sul-americano acumula mais de 2,1 milhões de casos de Covid-19 e mais de 202 mil mortes desde o início da pandemia, segundo o site Our world in data, ligado à Universidade de Oxford.