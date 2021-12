Espanha volta a exigir máscaras em espaços abertos

A alta dos casos de Covid-19 impulsionada pela variante Ômicron do coronavírus levou a Espanha a reintroduzir a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre, anunciou o premiê Pedro Sánchez nesta quarta-feira (22).

Com cerca de 80% da população vacinada contra a doença e a aplicação da dose de reforço do imunizante avançando, o governo espanhol conseguiu conter a quarta onda que atingiu outros países da Europa, mas a situação agravou-se com a chegada da ômicron.

Os números da doença dispararam no país, levando a um recorde de quase 50 mil novas infecções nesta terça (21), embora o volume de internações e de pacientes em tratamento intensivo permaneça baixo, quando comparado a outras ondas da Covid.

A Ômicron foi responsável por quase metade de todas as novas infecções registradas na Espanha na semana encerrada em 18 de dezembro, ante 3% na semana anterior. O governo Sanchez também planeja destinar 292 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) para fortalecer o setor de atenção primária.

A administração do primeiro-ministro lida com o desafio de promover acordos entre as administrações regionais, que conflitam em relação às medidas tomadas para frear o avanço da doença. Na Catalunha, onde a ocupação de UTIs é quase o dobro da média nacional de 30%, a administração de esquerda ordenou o fechamento de casas noturnas e impôs limites para reuniões. Já na capital Madri, a líder conservadora Isabel Diaz Ayuso prometeu manter o setor de turismo sem restrições independentemente do desenrolar da pandemia.