Gabriel Boric é eleito novo presidente do Chile

Milhões de chilenos foram às urnas neste domingo (19) para escolher o novo presidente do país. Com 83,03% das urnas apuradas até o começo da noite, o candidato de esquerda, Gabriel Boric, tinha 55,52% dos votos, garantindo, assim, a vitória no pleito matematicamente.

José Antonio Kast, representante da ultradireita, recebeu 44,48% e reconheceu a derrota. Estas eleições são consideradas as mais polarizadas desde o retorno do país à democracia, em 1988.

Os primeiros resultados começaram a ser divulgados logo após o fechamento das urnas indicando uma vitória do candidato de esquerda. A vantagem de Boric se consolidou e cresceu no decorrer da apuração. Boric, um deputado de 35 anos - a idade mínima para se candidatar -, vinculado aos protestos massivos de 2019, defende um Estado de bem-estar com atenção especial às pautas feminista, ambientalista e regionalista.

O candidato eleito será o mais jovem presidente da história do país e vai suceder o direitista Sebastián Piñera, que termina em março de 2022 seu segundo mandato à frente do país. O esquerdista governará com um Congresso dividido, com o qual será necessário realizar acordos para viabilizar projetos como as reformas da Previdência e do sistema tributário.

Boric será também o presidente que comandará o país durante o plebiscito pela aprovação ou rejeição da nova Constituição, hoje redigida pela Assembleia Constitucional. Caso a nova Carta seja aprovada, também caberá ao novo líder comandar a implementação do documento.

Numa eleição em que os partidos tradicionais foram rejeitados nas urnas, o esquerdista leva ao poder uma nova geração de políticos. Para conseguir o apoio necessário para a vitória, porém, Boric buscou a moderação de seu discurso, considerado radical por muitos setores, e se reconciliou com a Concertação, aliança de centro-esquerda que governou o Chile por 20 anos. Nas últimas semanas, obteve o apoio dos ex-presidentes Ricardo Lagos e Michelle Bachelet.

Kast, um advogado católico de 55 anos, defendia a redução do Estado e dos impostos, o combate à migração irregular e se posiciona contrariamente ao casamento gay e ao aborto.

O presidente eleito assume em 11 de março de 2022 com uma lista de desafios evidentes. Entre a série de problemas para lidar estão a responsabilidade de iniciar a reforma da previdência, principal anseio dos chilenos, a crise econômica, a continuidade da política de combate à pandemia, o encaminhamento do processo da Assembleia Constituinte e a tentativa de estabelecer uma relação harmoniosa com o Congresso.

Frente à pior recessão em décadas, a economia é a questão mais latente. O PIB encolheu seis pontos percentuais em 2020, causando a perda de 1 milhão de empregos, e o nível de pobreza foi de 8,1% em 2019 para 12,2% em 2021.