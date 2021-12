Boris Johnson anuncia nascimento do 7º filho em semana marcada por escândalo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e sua esposa, Carrie Johnson, anunciaram nesta quinta-feira (9) o nascimento de uma menina. "Mãe e filha estão muito bem. O casal gostaria de agradecer à brilhante equipe de maternidade do NHS por todo o cuidado e apoio", afirmou o gabinete do premiê, em nota.

O bebê é o segundo filho do casal, após o nascimento de Wilfred - agora com 19 meses - em abril de 2020. Johnson tem pelo menos cinco outros filhos, frutos de relacionamentos anteriores.

A boa notícia para o casal vem depois de uma semana tórrida para o político britânico, alvo de críticas após o vazamento de um vídeo, datado de 22 de dezembro de 2020, que mostra seus assessores numa festa de Natal com cerca de 50 pessoas, dentro das instalações oficiais do governo britânico.

Depois a divulgação da gravação, Johnson pediu desculpas à nação. "Eu entendo e compartilho a raiva em todo o país ao ver a equipe parecendo menosprezar as medidas de bloqueio e posso entender como deve ser irritante pensar que as pessoas que estabeleceram as regras não as seguiram, porque eu também fiquei furioso ao ver aquele vídeo", disse Boris no Parlamento na quarta-feira (8).

Na ocasião, as regras de contenção ao coronavírus na Inglaterra estipulavam que reuniões não eram permitidas. Por causa das medidas então em vigor, milhares de pessoas não puderam se encontrar com família e amigos durante as festividades de fim de ano.

O nascimento da filha também ocorre depois que o órgão eleitoral do país anunciou que o Partido Conservador, de Johnson, foi multado em mais de £ 17.000 pela pródiga reforma do apartamento de Johnson em Downing Street.

Uma investigação da Comissão Eleitoral descobriu que o partido não relatou totalmente uma doação de £ 67.801,72 da Huntswood Associates Limited em outubro de 2020, incluindo £ 52.801,72 relacionados aos custos de reforma da instalação em que o premiê mora com sua esposa.