Prédio da ONU em Nova York é isolado após ameaça de homem com arma

A sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York foi isolada no final da manhã desta quinta-feira (2), após a polícia ser avisada sobre a presença de um homem segurando uma arma do lado de fora do prédio.

"A sede da ONU está fechada, há atividade policial", declarou Stéphane Dujarric, porta-voz das Nações Unidas, à AFP. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram policiais armados cercando o suspeito em uma calçada, se protegendo atrás de uma van, enquanto ele segura o que parece ser uma arma, não identificada.

De acordo com um dos agentes envolvidos na ação, que falou à imprensa de forma anônima, o homem ameaçou atirar contra si mesmo em uma das entradas do prédio.

A avenida ao lado da sede da ONU também foi fechada. Apesar do susto, o isolamento do local não gerou perturbação para as pessoas que já estavam dentro do edifício, onde o Conselho de Segurança deu continuidade a uma reunião sobre o Iraque.