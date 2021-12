EUA define estratégias para enfrentar a variante Ômicron

Poucas horas após a confirmação do primeiro caso da variante Ômicron nos Estados Unidos, o governo Joe Biden anunciou, nesta quinta-feira (2), uma série de medidas para conter o avanço da nova cepa no país. Os planos foram antecipados pela Casa Branca em um comunicado e, mais tarde, anunciadas oficialmente durante discurso do presidente no Instituto Nacional de Saúde. Entre as ações previstas está a ampliação das campanhas de vacinação, a aplicação de doses de reforço e a requisição de testes adicionais para viajantes que chegam ao país. Também está previsto a aplicação de testes rápidos gratuitos a domicílio.

As medidas são parte de uma nova estratégia de inverno para combater a pandemia do coronavírus, exatamente no momento em que há um aumento de infecções e mortes causadas pela variante Delta e em que a circulação da Ômicron preocupa todo o mundo. "Eu sei que a Covid-19 tem sido muito divisionista. Neste país, tornou-se uma questão política (...), o que é uma observação triste. Não deveria ser, mas tem sido", disse Biden no discurso.

Algumas das medidas apresentadas por Biden são novas. Cerca de 150 milhões de norte-americanos com cobertura de saúde privada poderão obter exames de coronavírus em casa - sendo reembolsados por seus seguros de saúde -, enquanto 25 milhões de testes adicionais devem ser encaminhados para centros de saúde comunitários e clínicas rurais, segundo funcionários do governo ouvidos pelo The New York Times - para que sejam aplicados a domicílio naqueles que não possuem cobertura privada, incluindo destinatários do Medicaid.

Outra parte das medidas antecipadas pela Casa Branca parte de iniciativas já existentes, como o plano de estímulo a empresas para instituir requisitos obrigatórios de vacinação ou testagem regular para seus funcionários.

Segundo a Casa Branca, as medidas permitirão que escolas e empresas permaneçam abertas. "Estamos fazendo de tudo para dar às pessoas o máximo de proteção à medida que entramos nos meses de inverno (no Hemisfério Norte)", disse um alto funcionário do governo a repórteres em uma teleconferência na noite de quarta-feira.