Áustria estuda ampliar lockdown com avanço da Covid-19

A possibilidade de novas restrições na Alemanha vem na mesma semana que a Áustria impôs um lockdown para os não vacinados, que poderão sair de casa apenas para atividades essenciais. Com 971,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias, o país tem uma das taxas de infecções mais altas do continente.

Entre as regiões mais atingidas estão justamente as províncias que fazem fronteira com a Alemanha, como a Alta Áustria, reduto do ultra-direitista Partido da Liberdade, e Salzburgo. "Se nenhum lockdown nacional for decretado amanhã (nesta sexta), definitivamente terá que haver um lockdown de várias semanas na Alta Áustria junto com nossa província vizinha de Salzburgo a partir da próxima semana", disse Thomas Stelzer, governador conservador da Alta Áustria. "Temos muito, muito pouco espaço de manobra (com leitos de unidade de terapia intensiva)", disse ao parlamento local.

O governo de Salzburgo, também liderado por conservadores, afirmou nesta semana que está se preparando para um cenário de falta de leitos de UTI disponíveis e confirmou que planeja um lockdown em conjunto com a província vizinha.

Os governadores da Áustria farão uma reunião nesta sexta-feira (19) com o premiê, o conservador Alexander Schallenberg, e com o ministro da Saúde, Wolfgang Mueckstein, para discutir um lockdown nacional.

As infecções diárias nesta quinta-feira atingiram um novo recorde, com 15.145 casos. Na onda de infecções mais grave antes da atual, o pico havia sido de 9.586 infecções.