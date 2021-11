China constrói maquetes de navios dos EUA para treinar disparos de mísseis

Imagens de satélites de uma empresa norte-americana mostraram, neste domingo (7), que a China construiu maquetes em tamanho real de um porta-aviões da Marinha e de outros navios de guerra dos Estados Unidos no deserto de Xinjiang.

Os modelos, possivelmente desenvolvidos para servirem como objeto de treinamento, refletem os esforços de Pequim para aprimorar suas defesas contra forças navais, especialmente dos EUA, visto que as tensões continuam altas com Washington na região de Taiwan e do Mar do Sul da China.

Os registros feitos por satélites da empresa Maxar mostraram maquetes em tamanho real de um porta-aviões dos EUA e de pelo menos dois destróieres construídos no que parece ser um novo complexo militar em Taklamakan, um dos maiores desertos do mundo, no noroeste da China.

As imagens também mostraram uma ferrovia de seis metros de largura sobre a qual havia um alvo do tamanho de um navio - o que, segundo especialistas, pode ser usado para simular uma embarcação em movimento.

Segundo o Instituto Naval dos EUA, o complexo foi usado para testes de misseis balísticos. "A análise das imagens históricas de satélite mostra que o modelo do porta-aviões foi construído inicialmente entre março e abril de 2019", diz o relatório do órgão. "Passou por várias reconstruções e foi quase totalmente desmontado em dezembro de 2019. Mas o local voltou a funcionar no final de setembro deste ano e a estrutura estava praticamente concluída no início de outubro".

Questionado nesta segunda-feira (8) sobre as imagens, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, disse não estar ciente da situação. Na China, os programas de mísseis antinavios são supervisionados pela Força de Foguetes do Exército de Liberação do Povo (PLARF, na sigla em inglês).

De acordo com o último relatório anual do Pentágono, o PLARF conduziu seu primeiro lançamento de fogo real no Mar do Sul da China em julho de 2020. Na ocasião, foram disparados seis mísseis balísticos DF-21 nas águas ao norte das ilhas Spratly, onde Pequim tem disputas territoriais com Taiwan e outros quatro países do Sudeste Asiático.