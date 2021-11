Pacote de infraestrutura vai reduzir gargalos nas cadeias de produção

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste domingo (7), que o pacote de infraestrutura aprovado pelo Congresso vai reduzir gargalos nas cadeias de produção "agora e nas próximas décadas". O descompasso atual entre oferta e demanda na economia norte-americana, em meio a congestionamentos em portos e escassez de itens para a indústria, tem sido um dos principais impulsionadores da inflação ao consumidor no país. O indicador atingiu 5,4% no acumulado em 12 meses até setembro.

"Meu acordo bipartidário de infraestrutura vai modernizar nossos portos, aeroportos e ferrovias - tornando mais fácil para as empresas colocar os produtos no mercado mais rapidamente e reduzir os gargalos das cadeias de abastecimento agora e nas próximas décadas", escreveu o democrata no Twitter.

Sábado (6), em coletiva de imprensa, Biden já havia dito que os investimentos na infraestrutura do país reduziriam as pressões inflacionárias. De acordo com ele, os gastos previstos no projeto são "fiscalmente responsáveis" e não vão aumentar o déficit público norte-americano, uma vez que a compensação deve vir do aumento de impostos à parcela mais rica da população.

O pacote de infraestrutura, que prevê cerca de US$ 1 trilhão em gastos com obras públicas, foi aprovado na Câmara dos Representantes na noite desta sexta-feira (5), após meses de impasse político no Congresso. Foram 228 votos a favor e 206 contra. O projeto de lei, que é bipartidário porque conta com apoio de alguns republicanos, havia passado em agosto no Senado, mas travou na Câmara devido a divergências dentro do próprio Partido Democrata.

A chamada ala "progressista" da legenda, que reúne parlamentares de esquerda, relutava em apoiar o pacote enquanto não houvesse garantia de que outra legislação, mais ampla e com foco em benefícios sociais e ações de combate à mudança climática, também seria aprovada. Como não houve acordo para colocar esse segundo pacote em votação, seis deputados do partido de Biden votaram contra o projeto de infraestrutura, mas a aprovação foi garantida pelo apoio de 13 oposicionistas.