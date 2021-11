EUA começa vacinação em massa de crianças em 8 de novembro

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o programa de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos irá começar nos próximos dias e operar plenamente a partir da próxima semana, do dia 8 de novembro. "Os pais poderão levar seus filhos a milhares de farmácias, consultórios de pediatras, escolas e outros locais para serem vacinados", afirmou, em comunicado emitido pela Casa Branca.

O líder norte-americano disse que os cidadãos podem ficar confiantes de que a vacinação para crianças estará disponível e será fácil e conveniente. Em nota, ele garantiu que sua administração está pronta para agir e que o processo de enviar milhões de doses pediátricas aos estados já foi iniciado.

Pfizer-BioNTech para crianças entre 5 e 11 anos. Na noite de terça-feira (2), a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, oficializou a recomendação do imunizante produzido pelaA dose será desenvolvida especialmente para o público infantil e equivale a um terço da dose para adultos, segundo o CDC.

Biden classificou a medida como um ponto de virada no combate à Covid-19. "Isso permitirá que os pais acabem com meses de preocupação ansiosa com seus filhos e também reduzirá a extensão em que as crianças transmitem o vírus a outras pessoas. É um grande passo para nossa nação na luta para derrotar o vírus".