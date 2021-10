Consulado dos EUA em Porto Alegre pede paciência para quem precisa de visto

será retomada a emissão de vistos para brasileiros que pretendem viajar aos EUA A embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou na terça-feira (26) que, após 18 meses de suspensão,. Conforme o consulado norte-americano em Porto Alegre, não é possível saber quantas pessoas estão na fila de espera por um horário de agendamento para a a entrevista. No entanto, para quem deseja obter um visto de turista, será necessário esperar um pouco: novas datas somente estarão disponíveis no primeiro semestre do ano que vem.

A equipe consular da Capital concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (27) para detalhar os procedimentos necessários para quem pretende agendar uma entrevista para a obtenção do visto e para quem, já com o visto no passaporte, irá ingressar nos Estados Unidos.

Conforme Jeffrey Borenstein, chefe da seção consular do Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre, o longo tempo sem o agendamento de entrevistas irá tornar necessários alguns dias para que o processo volte à normalidade pré-pandemia. "Vai haver um período de racionalização do sistema e, depois de alguns dias, podemos ter uma ideia de quando será a entrevista. Depende do tipo de visto solicitado. Para estudante, por exemplo, é possível conseguir uma entrevista para novembro. Ontem (terça-feira), quando consultei, para visto de turismo, havia disponibilidade para o primeiro semestre do ano que vem aqui em Porto Alegre", afirma.

Ainda segundo Borenstein, o tempo para que o visto seja obtido depois de aprovado é o mesmo de antes - prazo de 10 dias úteis - não havendo mudança no processo.

Com o anúncio da embaixada norte-americana, brasileiros com visto válido não precisam mais cumprir um período de 14 dias num terceiro país que não fosse alvo das restrições, como o México. Para quem já tem o visto, será exigida a comprovação da vacinação completa contra o novo coronavírus, ou seja, é necessário que tenha transcorrido duas semanas desde a aplicação da segunda dose ou da dose única no caso dos vacinados com o imunizante da Janssen. Todas as vacinas aplicadas no Brasil são aceitas. O comprovante emitido por uma fonte oficial brasileira pode ser em papel ou digital.

As empresas aéreas serão as responsáveis por verificar o comprovante de vacinação. Crianças menores de 18 anos não precisam apresentar comprovante de vacinação. Além disso, é necessário apresentar o resultado negativo de um teste de Covid-19 realizado, no máximo, até três dias antes do embarque.

"Quem já marcou a entrevista deve acompanhar no sistema para ver se há novas vagas, ou se houve cancelamento ou se conseguimos possibilitar mais vagas. Um pouco de paciência é a ordem do dia. Entrando no sistema a pessoa vai ver quanto tempo vai levar para conseguir a próxima vaga. Indicamos que entre seguidamente no site para ver se abriram novas vagas, pois a situação é muito dinâmica", destaca Jennifer Denhard, chefe-adjunta da seção consular em Porto Alegre. Segundo ela, a possibilidade de que o expediente do consulado seja ampliado para aumentar o ritmo dos atendimentos não está sendo cogitado no momento.

Para quem já tem o agendamento marcado, os protocolos na sede do consulado são os mesmos exigidos para qualquer outro local fechado em Porto Alegre. "Estamos tomando muito cuidado com o número de pessoas que possam estar nos recintos. Seguindo as orientações locais. Seria como entrar em qualquer lugar público em POA neste momento. É obrigatório o uso de máscara e o espaçamento será mantido", diz Jennifer.