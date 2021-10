Despedida de Merkel tem aplausos do Conselho Europeu e vídeo de Obama

"O Conselho Europeu sem Angela Merkel é como Roma sem o Vaticano ou Paris sem a torre Eiffel", disse à primeira-ministra da Alemanha o presidente do órgão que reúne os líderes da União Europeia, Charles Michel.

após 16 anos como primeira-ministra. "Você é um monumento", comparou Michel, em discurso que marcou a possível despedida da política alemã das reuniões do Conselho,Merkel já havia anunciado sua retirada em 2018 - após as eleições de setembro, três partidos negociam a formação de um novo governo.

o social-democrata alemão Olaf Scholz, que liderou a votação A líder poderá, porém, voltar ao encontro em Bruxelas se, não for eleito como premiê antes do começo de dezembro: o próximo conselho está marcado para o dia 16 daquele mês.

No discurso, Michel chamou ainda Merkel de "bússula e farol do projeto europeu" e disse que sua sabedoria fará falta, "principalmente em tempos complexos". Durante seu governo, ela liderou respostas da UE a crises como o colapso financeiro de 2008, a insolvência de alguns membros do bloco a partir de 2011, a grande onda de imigração em 2015 e a pandemia de coronavírus.

Polônia, que está sob fogo cruzado na UE após uma série de medidas que limitam a independência do Judiciário. Das 214 reuniões de Conselho já feitas, a líder alemã participou de 107, exatamente a metade. Nesta quinta, sua atuação mais marcante foi pedir mais diálogo dos colegas com a

Merkel foi aplaudida de pé após o discurso de Michel, que elencou três características da primeira-ministra como as mais marcantes: curiosidade intelectual, espírito científico e simplicidade. "Essa é uma arma de sedução muito poderosa."

O presidente do Conselho também publicou em rede social dois vídeos, um de "melhores momentos" e outro em que o ex-presidente norte-americano, Barack Obama, manda uma mensagem de despedida.

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

"Tive a felicidade de me tornar seu amigo, ao vê-la perseguir o bom-humor, o pragmatismo sábio e firme convicção moral, ao tomar decisões difíceis ao longo de muitos anos", diz Obama. Merkel, segundo ele, ajudou a "manter o centro firme em meio a muitas tempestades" e foi um exemplo para homens e mulheres, garotos e garotas: "Eu sei porque sou um deles".

"Thanks to you, the centre has held through many storms." @BarackObama addresses a few words to Chancellor Merkel as we are saying goodbye to her in the European Council #EUCO pic.twitter.com/FIUpCPkloW — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

Esta deve ser também a última cúpula do primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, que, como Merkel, foi homenageado com um discurso, porém mais breve. Os dois ganharam de Michel um objeto que representa a "Lanterna", espaço de salas elípticas no interior do prédio do Conselho; a escultura foi feita pelo designer franco-holandês Maxim Duterre. O evento não foi filmado, e a assessoria do Conselho Europeu não informou como Merkel respondeu às homenagens.