Mortos na Noruega foram esfaqueados e não flechados, diz polícia

A polícia da Noruega afirmou nesta segunda-feira (18) que os cinco mortos em ataque na última quarta-feira (13) foram esfaqueados, e não flechados. De acordo com os investigadores, o agressor chegou a usar um arco e flecha, com os quais alvejou mais de 12 pessoas, mas já estava sem essa arma quando matou quatro mulheres e um homem, com idades entre 52 e 78 anos, em Kongsberg, cidade de 25 mil habitantes 75 quilômetros a oeste de Oslo.