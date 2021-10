Ataque com arco e flecha deixa mortos e feridos na Noruega

Diversas pessoas morreram em um ataque com um arco e flecha na cidade de Kongsberg, na Noruega, informou a polícia local nesta quarta-feira (13). Várias pessoas também ficaram feridas durante os ataques. Segundo a polícia, o suspeito foi preso e a ação ocorreu em vários locais no centro da cidade de cerca de 28 mil habitantes no sudeste da Noruega.