Partido de Merkel promove reformas após derrota em eleição na Alemanha

Depois da derrota nas eleições parlamentares alemãs no mês passado, o partido da primeira-ministra Angela Merkel, a União Democrata Cristã (CDU), decidiu reeleger toda a sua liderança.

Atrás do social-democrata SPD por 1,6 ponto percentual A sigla terminou o pleito em segundo lugar, com 24,1% dos votos, o pior resultado desde o final da Segunda Guerra Mundial., a agremiação teoricamente ainda poderia formar uma coalizão para governar. A decisão de renovar sua liderança, porém, praticamente enterra essa possibilidade.

Entre os que deixarão seus cargos estão o atual presidente da CDU, Armin Laschet, 60 anos, que foi o candidato dos conservadores à sucessão de Merkel. Laschet, que era também governador do maior estado alemão, a Renânia do Norte-Vestfália, chegou a planejar também tornar-se o líder da oposição a um governo do SPD, mas, na semana passada, anunciou que faria um "afastamento gradual" da direção do partido.

Do lado dos vencedores, o SPD, os Verdes e os liberais do FDP sinalizaram nesta terça-feira (12) que podem começar mais cedo que o previsto negociações formais para uma coalizão de governo.

Na Alemanha, o secretário-geral dos Verdes, Michael Kellner, afirmou a jornalistas que "a quantidade de pontos de vista que temos em comum aumentou, enquanto a quantidade de diferenças diminuiu".

Uma das principais dificuldades está em pontos do programa do FDP que são radicalmente diferentes dos eventuais parceiros de governo. O partido liberal é contra aumento de impostos, por exemplo, defendido tanto pelo SPD quanto pelos Verdes.

As siglas podem decidir nesta sexta-feira (15) se partem para as negociações formais, o que aumentaria as chances de formar antes do Natal um novo governo na Alemanha. Se o processo for bem-sucedido, será a primeira vez em que o país será governado por uma coalizão de três partidos - batizada, neste caso, de Semáforo, por causa das cores das agremiações: vermelho do SPD, amarelo dos liberais e verde dos ambientalistas.

Nessa configuração, o novo governo alemão teria como premiê o atual ministro das Finanças de Angela Merkel, o social-democrata Olaf Scholz, 63 anos. A primeira-ministra, que em 2018 anunciou que não concorreria à reeleição neste ano, continua no cargo até que um novo chefe de governo seja eleito pelos deputados. Caso isso aconteça após o dia 19 de dezembro, ela baterá o recorde de seu padrinho político, Helmut Kohl, e se tornará a pessoa que por mais tempo liderou a Alemanha no período pós-guerra.