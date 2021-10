Padres da Igreja Católica na França abusaram de ao menos 200 mil crianças em 70 anos

Membros da Igreja Católica francesa abusaram sexualmente de mais de 200 mil crianças e adolescentes nos últimos 70 anos, afirma o relatório de uma abrangente investigação divulgado nesta terça-feira (5).

Segundo o chefe da comissão independente responsável pelo levantamento, Jean-Marc Sauvé, a igreja mostrou "indiferença profunda, total e até cruel durante anos", escolhendo fechar os olhos para as denúncias e proteger a si própria em vez de defender as vítimas do abuso sistêmico.

havia revelado à imprensa francesa que, em um universo de 115 mil padres e oficiais religiosos, a igreja abrigou entre 2.900 e 3.200 pedófilos No domingo (3), Sauvé, um católico praticante de 72 anos,- uma "estimativa mínima". A maioria das vítimas era formada por meninos com idade entre 10 e 13 anos.

Para Sauvé, a igreja não apenas deixou de tomar as medidas necessárias para impedir que os abusos acontecessem, mas também se eximiu de denunciá-los e, em alguns casos, conscientemente colocou crianças em contato com predadores sexuais.

O líder da conferência dos bispos da França, Eric de Moulins-Beaufort, disse que a igreja está envergonhada, pediu perdão às vítimas e à sociedade e prometeu agir.

A comissão de investigação foi estabelecida por bispos católicos no final de 2018 e começou os trabalhos no início de 2019 com o intuito de lançar luz sobre os casos de abuso sexual e pedofilia e tentar restaurar a confiança pública na igreja em um momento de diminuição das congregações católicas na França.

Segundo o líder da comissão, a Igreja Católica francesa demonstrava total indiferença às vítimas até a década de 2000. Só começou a haver uma mudança de conduta a partir de 2015, disse Sauvé, acrescentando, no entanto, que os casos de abusos ainda são uma realidade na instituição. Para ele, a doutrina da Igreja Católica em assuntos como sexualidade, obediência e santidade do sacerdócio ajudou a criar pontos cegos que permitiram o abuso sexual por parte do clero.

Assim, para tentar reconstruir um ambiente de confiança entre clérigos e fiéis, a igreja precisaria reformar a abordagem dessas questões, além de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu e garantir que as denúncias de abusos e pedofilia sejam reportadas às autoridades judiciais.

A comissão conclui que a Igreja Católica francesa deve indenizar as vítimas com uma compensação financeira adequada "que, apesar de não ser suficiente (para enfrentar o trauma da violência sexual), é indispensável para completar o processo de reconhecimento (de culpa)." A orientação é que os pagamentos sejam feitos com o patrimônio dos agressores ou da própria igreja, e não com as contribuições dos fiéis.

Os investigadores recomendam ainda que sejam criados métodos de formação adequada a novos padres e de verificação de antecedentes de qualquer membro designado para uma atividade clerical em que há contato com crianças ou com pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo Sauvé, a comissão identificou cerca de 2.700 vítimas de abusos na Igreja Católica francesa por meio de chamados para depoimentos. Nos arquivos, foram encontrados outros milhares. Levantamentos mais abrangentes estimam que o número total de crianças e adolescentes submetidos a abusos varia entre 216 mil e 330 mil. A escala sem precedentes inclui abusos cometidos por membros da igreja que não necessariamente tinham alguma função sacerdotal.

Entre os escândalos sexuais ligados à igreja francesa e analisados pela comissão está o do padre Bernard Preynat, condenado em 2020 a cinco anos de prisão por abusos cometidos nas décadas de 1970 e 1980. O caso Preynat inspirou o filme "Graças a Deus", do diretor François Ozon.