Norte-americanos apoiam retirada do Afeganistão, mas criticam condução de Biden, mostra pesquisa

Os norte-americanos apoiam em peso a decisão do governo dos Estados Unidos de retirar as tropas do Afeganistão após 20 anos no país da Ásia Central. Desaprovam, porém, a maneira como o presidente Joe Biden conduziu a retirada, que abriu espaço para uma retomada veloz do grupo fundamentalista Taleban ao poder.

fim da ocupação militar norte-americana, concretizado na última segunda (30) O resultado foi revelado por uma pesquisa realizada pelo jornal The Washington Post em parceria com a emissora de televisão ABC News de 29 de agosto a 1º de setembro e divulgada nesta sexta (3). Dos mais de mil respondentes, 77% apoiam o, e 60% criticam a forma como foi feita.

Cerca de 52% manifestam as duas opiniões: era hora de retirar os soldados do país, mas a maneira de fazer isso trouxe danosas consequências. A maioria dos democratas apoia tanto a decisão quanto a condução de Biden, enquanto a maioria dos republicanos apoia a retirada, mas não a forma como o democrata lidou com isso.

morte de 13 militares norte-americanos e mais de 170 afegãos após um atentado terrorista cometido pelo Estado Islâmico (EI) em Cabul Parte substancial (44%) argumenta que a retirada deixou os EUA menos protegidos contra atentados terroristas, enquanto apenas 8% dizem que o país mais está mais seguro - o restante não vê diferença. Um dos fatores de peso nas respostas foi ana última semana.

Junto às críticas, há uma opinião majoritariamente favorável dos norte-americanos: 68% apoiam que os EUA recebam refugiados afegãos, depois que estes passem pela triagem de segurança, contra 27% que se opõem. E a tendência é suprapartidária - entre os republicanos, 56% dizem que os afegãos devem ser bem-vindos.