Furacão Ida faz EUA retirar pessoal de 51,43% das plataformas do Golfo do México

O Escritório de Segurança e Fiscalização Ambiental dos Estados Unidos afirmou em comunicado que foi retirado pessoal de um total de 288 plataformas de produção, 51,43% das 560 plataformas tripuladas no Golfo do México. A agência oficial diz que tem uma equipe que trabalha com operadores offshore e outras agências estaduais e federais, até que as operações retornem ao normal e a tempestade não seja uma ameaça às atividades de petróleo e gás do Golfo do México.