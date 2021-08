Agências dos EUA dizem que Covid-19 não foi desenvolvida como arma biológica

As agências de inteligência dos Estados Unidos não foram capazes de determinar conclusivamente como a pandemia da Covid-19 surgiu, aponta um resumo de um relatório confidencial divulgado nesta sexta-feira (27). Por outro lado, elas concordam em dois pontos: de que o novo coronavírus não foi desenvolvido como arma biológica, ao mesmo tempo que as agências não acreditam que as autoridades chinesas tinham conhecimento prévio do vírus.