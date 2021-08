O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado desta quinta-feira (26) perto do aeroporto de Cabul, quando centenas de pessoas aglomeradas no portão tentavam ingressar no local, onde uma operação dos Estados Unidos coordena a retirada de civis do Afeganistão. Desde a tomada do poder pelos talebans, no dia 15 de agosto, já foram tiradas da cidade 95,7 mil pessoas, segundo informou a Casa Branca nesta quinta.

O EI informou que um dos seus combatentes cruzou "todas as fortificações de segurança" e se aproximou a "cinco metros" das forças norte-americanas antes de detonar seu cinto de explosivos - ao menos 72 pessoas morreram -, reportou a agência de propaganda do grupo jihadista Amaq, segundo uma tradução do SITE Intelligence Group, que monitora as comunicações de grupos extremistas islâmicos.