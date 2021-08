No Japão, 1,6 mi de doses de vacina têm uso suspenso após contaminação de frascos

O Japão suspendeu o uso de cerca de 1,63 milhão de doses da vacina da Moderna contra a Covid-19 nesta quinta-feira (26) após detectar a contaminação de parte dos frascos, o que aumentou temores de escassez de imunizantes no momento em que o país tenta acelerar sua campanha de vacinação ante uma nova onda de contágios.

O Ministério da Saúde japonês afirmou que a contaminação, detectada em frascos que não haviam sido utilizados, foi encontrada em diversos locais de aplicação. Segundo o governo, algumas doses de lotes afetados podem ter sido aplicadas, mas até o momento, efeitos adversos não foram relatados.

A Takeda Pharmaceutical, empresa responsável pela distribuição da vacina da Moderna no Japão, afirmou que decidiu suspender o uso de doses fabricadas na mesma linha de produção das vacinas afetadas como medida de segurança. A empresa pediu à Moderna para conduzir uma investigação de emergência e disse a instituições médicas e organizadores para que não apliquem doses produzidas na Espanha.

O Ministério e a Takeda não deram detalhes sobre o tipo de contaminação, ou se as doses afetadas foram distribuídas também fora do Japão.

A vacinação no Japão depende exclusivamente de vacinas produzidas no exterior, o que inclui a da Moderna e os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. Desde meados de junho, as doses da Moderna estão disponíveis em grandes centros de vacinação, e ajudaram a acelerar a campanha no país.

Cerca de 43% da população japonesa está totalmente vacinada, e em média, 1 milhão de doses são aplicadas por dia. Fonte: Associated Press.