Número 2 do Taleban, mulá Abdul Ghani Baradar retorna ao Afeganistão

dois dias após o grupo radical retomar o poder por meio de uma ofensiva militar. Um dos fundadores e número dois na hierarquia do Taleban, o mulá Abdul Ghani Baradar retornou nesta terça-feira (17) ao Afeganistão,

Trata-se da primeira vez que um líder do alto escalão regressa publicamente ao país desde que a facção foi destituída em 2001 por tropas ocidentais. O mulá, que comanda o escritório político do Taleban e fez parte do grupo que discutiu um cessar-fogo com o governo afegão em Doha, no Qatar, desembarcou em Kandahar, no sul do país, segundo Mohamad Naeem, um dos porta-vozes do Taleban, no Twitter.

A escolha do local não foi sem motivo. Segunda maior cidade do país, Kandahar foi onde o Taleban estabeleceu a capital de seu regime durante o período em que esteve no poder pela primeira vez, de 1996 a 2001. O grupo, criado na primeira metade dos anos 1990, também nasceu na província de mesmo nome.

De acordo com relatos, Baradar gozava da confiança do mulá Omar, fundador e primeiro líder do Taleban. Capturado em 2010 por forças de segurança no sul do Paquistão, o número dois do regime foi solto em 2018. Foi ele, por exemplo, o responsável por representar o grupo fundamentalista na assinatura de um acordo de paz histórico com os Estados Unidos, em fevereiro de 2020, para tentar colocar fim ao conflito de quase duas décadas - documento rasgado com a nova ofensiva militar.

O retorno de Baradar ao país é mais um passo na consolidação do Emirado Islâmico como autoridade no Afeganistão.

Quem são as outras figuras-chaves do Taleban

O Líder - Hibatullah Akhundzada

Conhecido como "líder dos fiéis", o jurista islâmico é o líder supremo do Taleban e tem a palavra final sobre os assuntos políticos, religiosos e militares do grupo. Akhundzada assumiu o comando quando seu antecessor, Akhtar Mansour, foi morto em um ataque com drone feito pelos Estados Unidos na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, em 2016.

Por 15 anos, até sumir de repente em maio de 2016, Akhundzada deu aulas e pregou em uma mesquita em Kuchlak, cidade a sudoeste do Paquistão, de acordo com relatos de estudantes à agência de notícias Reuters. Acredita-se que ele tenha por volta de 60 anos, e seu paradeiro é desconhecido.

Chefe Militar - Mulá Mohammad YaQoob

Filho do fundador do Taleban, o mulá Omar, Yaqoob supervisiona as operações militares do grupo e vive no Afeganistão, de acordo com informações da imprensa internacional.

Em diversas ocasiões, ele chegou a ser cotado para assumir a liderança do grupo, mas em 2016 recomendou oficialmente o nome de Akhundzada para o cargo. Segundo um comandante do Taleban que participou do encontro em que a orientação foi dada, Yaqoob tomou a decisão porque considerava não ter experiência suficiente no campo de batalha e era muito jovem para assumir o comando da organização. Estima-se que ele tenha hoje por volta de 30 anos.

Chefe da rede Haqqani - Sirajuddin Haqqani

Filho de Jalaluddin Haqqani, um famoso guerrilheiro islâmico, Sirajuddin comanda a rede Haqqani, grupo que supervisiona os ativos financeiros e militares do Taleban na fronteira com o Paquistão.

Especialistas afirmam que foram os Haqqanis que levaram ao Afeganistão o conceito de ataque suicida com bombas. O grupo foi responsabilizado por uma série de atentados no país, como a tentativa de assassinato do então presidente Hamid Karzai, uma invasão ao hotel mais famoso de Cabul e um ataque suicida na embaixada da Índia. Sirajuddin tem por volta de 50 anos, e seu paradeiro é desconhecido.

Sher Mohammad Abbas Stanekzai

Ex-vice-ministro no período em que o Taleban governou o Afeganistão pela primeira vez, Stanekzai vive em Doha há quase uma década e se tornou o chefe do escritório político do grupo na capital do Qatar em 2015. Ele fez parte das negociações com o governo do Afeganistão e atua como uma espécie de diplomata do Taleban em viagens a outros países.

Abdul Hakim Haqqani

Chefe do grupo de negociação da facção. É ex-presidente do tribunal máximo do Taleban e comanda um influente conselho de estudiosos do islamismo. É considerado o principal homem de confiança de Akhundzada, o atual líder dos radicais.