Taleban captura capital provincial e ONU teme escalada de conflito afegão

O Taleban conquistou na sexta-feira (6) a primeira capital de uma província do Afeganistão desde a retirada de forças da ONU e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) do país e ampliou os temores de um agravamento do conflito. Em meio à tensão, as Nações Unidas alertaram para o risco de um confronto de grandes proporções.

Enquanto os Estados Unidos já reveem o plano de paz negociado no ano passado, a Rússia amplia sua presença militar na Ásia Central.

O Taleban tomou a cidade de Zaranj, capital da Província de Nimroz, num grande revés para o governo, que tenta evitar que várias cidades caiam nas mãos dos insurgentes. Segundo Roh Gul Khairzad, vice-governador da província, a cidade, que fica perto da fronteira com o Irã, caiu sem resistência, um cenário que vem se repetindo em todo o país.

Nas redes sociais, foram publicados vídeos que mostram os insurgentes pelas ruas da cidade, em meio a aplausos dos moradores, mas a veracidade desses vídeos não pôde ser comprovada.

A queda de uma capital provincial para o Taleban marca uma escalada significativa da ofensiva militar do grupo. Anteriormente, os combates eram em grande parte restritos às áreas rurais.

Nos últimos dias, as forças afegãs e do Exército americano lançaram vários ataques aéreos no país, na tentativa de conter o avanço taleban em centros urbanos importantes. O grupo já assumiu o controle de amplas áreas rurais e de importantes postos fronteiriços nos últimos meses, em uma ofensiva lançada após o início da retirada das forças militares estrangeiras até então estacionadas no país. A saída das tropas deve ser concluída até 31 de agosto.

Depois de encontrarem pouca resistência nas zonas rurais, há vários dias os taleban dirigem suas ofensivas contra grandes centros urbanos, sitiando várias capitais de província. O grupo atualmente controla mais da metade dos 421 distritos e tem como objetivo tomar todas as capitais.