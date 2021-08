Grécia enfrenta incêndios na pior onda de calor em 30 anos

Atenas despertou nesta quarta-feira (4), com uma fumaça densa e o cheiro acre devido ao incêndio iniciado na véspera ao norte da capital grega, aos pés do Monte Parnitha, e que os bombeiros esperam controlar "nas próximas horas". Enquanto o fogo recua na região da capital da Grécia, as temperaturas extremas, acima de 40°C, alimentaram outro incêndio em uma ilha próxima a Atenas. O país enfrenta a onda de calor mais severa dos últimos 30 anos.