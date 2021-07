Biden: 'Temos uma pandemia entre os não vacinados nos EUA'

Os Estados Unidos sofrem com uma pandemia entre aqueles que não se vacinaram contra a Covid-19, segundo afirmou na quarta-feira (21), o presidente Joe Biden. Conforme ele, a enorme maioria dos novos casos e óbitos pela doença vem ocorrendo entre os que não foram imunizados. "Se você for vacinado, não será hospitalizado e nem morrerá", afirmou o democrata, defendendo a aplicação das doses, e lembrando que os imunizantes são eficazes, inclusive contra a variante Delta do coronavírus.

As declarações foram feitas em evento Town Hall da CNN, tendo em vista os seis meses de mandato de Biden. Em Cincinnati, no estado de Ohio, o presidente disse que não atacou o Facebook ao dizer que a desinformação sobre vacinas estava matando pessoas, mas sim os indivíduos responsáveis por tirar a credibilidade dos imunizantes nas redes sociais.

Sobre os questionamentos acerca da velocidade na qual as vacinas foram desenvolvidas, o presidente afirmou que há duas décadas há pesquisas na área, e que o tema não deveria gerar preocupação. Ainda sem autorização para serem vacinadas, os menores de 12 anos deverão usar máscara no retorno às escolas, segundo Biden. No entanto, o presidente acredita que em breve tais idades poderão ser imunizadas, questão que ainda está pendente em virtude de procedimentos científicos.