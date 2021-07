EUA e Rússia irão trabalhar em conjunto para combater mudança climática

Os governos de Estados Unidos e Rússia pretendem trabalhar juntos, de modo bilateral, em uma série de questões relacionadas a mudanças climáticas. A afirmação está em uma nota da administração do presidente Joe Biden, após encontro entre o enviado especial para o Clima dos EUA, John Kerry, e o representante especial russo para questões climáticas, Ruslan Edelgeriyev. Moscou saudou a visita de Kerry, chamando-a de um passo positivo para melhorar as relações bilaterais.

Segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira (15), as duas autoridades reconhecem a necessidade de se enfrentar o desafio climático "com seriedade e urgência". Também se comprometem a implementar de modo "robusto" o Acordo de Paris e suas metas para a temperatura global, inclusive por meio de passos para reduzir emissões de gases causadores do efeito estufa. Prometem ainda trabalhar juntos com outros para promover uma cúpula sobre o clima COP 26 bem-sucedida em Glasgow, bem como cooperar em questões no Ártico relacionadas ao clima.