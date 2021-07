Uruguai mantém proibição a turistas do Brasil; Argentina amplia restrições até agosto

Moradores do Rio Grande do Sul e de outros estados passaram a questionar com mais frequência desde o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil se é possível ingressar no Uruguai, principalmente pela atração do turismo na costa do Oceano Atlântico, como Punta del Este, e na capital Montevidéu.

Em nota, o Consulado do Uruguai no Estado esclareceu, nesta segunda-feira (12), que turistas continuam sem poder ingressar no país para fazer turismo.

As medidas estão ligadas à pandemia e estão em vigor desde o primeiro semestre de 2020. O governo uruguaio chegou a cogitar flexibilizar as regras, como permitir que pessoas com testes negativos para a Covid-10 pudessem acessar o país, mas nunca chegou a implementar para o fluxo na fronteira.

A restrição vale para o trânsito terrestre e aéreo, observou o consulado.

O órgão oficial do país vizinho esclareceu que podem ingressar apenas quem é uruguaio ou descendente, estrangeiro com cédula de identidade uruguaia vigente como estrangeiro residente no Uruguai ou ter vínculo com cidadão uruguaio, como ser casado ou ter união estável.

"Motivo da viagem para fins de turismo, as fronteiras encontram-se fechadas, sem previsão de reabertura. Isso vale tanto por via terrestre ou aérea", resumiu a autroidade diplomática.

O único acesso possível é para os free shops nas cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul, como as uruguaias Rivera, na ligação com Santana do Livramento, Río Branco, vizinha de Jaguarão, e Chuy, ao lado da gaúcha Chuí. Os visitantes do Brasil podem ingressar, mas não avançar em território vizinho. Os moradores das cidades gaúchas têm um acesso maior às fronteiriças uruguaias devido à residência e acordos binacionais.

Já a Argentina prorrogou o fechamento das suas fronteira também em função da crise sanitária até 6 de agosto. A medida atinge voos e trânsito de veículos com origem no Brasil, Chile, Índia, Reino Unido, Irlanda do Norte e países do continente africano. São restrições buscam barrar a entrada de novas variantes do novo coronavírus.