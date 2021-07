Chile tem o menor número de hospitalizados desde março

As autoridades sanitárias do Chile registraram 131 mortes e 2.696 novos casos de covid-19 na sexta-feira (9). Com a cifra, são 33.767 vítimas da pandemia no país desde março de 2020. O Chile tem um dos processos de vacinação contra o coronavírus mais eficientes do mundo. Atualmente 73% da população está com o esquema vacinatório completo. Com 2.447 hospitalizados, o país vê o número em seu patamar mais baixo desde março.

No início de junho, a situação hospitalar na capital Santiago estava no limite, com 98% dos leitos de UTIs ocupados. A situação fez com que as autoridades sanitárias decretassem confinamento na região metropolitana, onde vivem 7 milhões de pessoas a partir do dia 12.