Um mês após eleição presidencial, Peru ainda não declarou vencedor

Mesmo assim, a divulgação dos áudios serviu para mostrar à opinião pública peruana que o fujimorismo vem atuando nos bastidores para ajudar a eleger Keiko. Entre as conversas vazadas há ainda diálogos nos quais Montesinos debate estratégias políticas com Kenji, irmão da candidata.

Nas últimas semanas, porém, foram divulgadosAs acusações de interferência do ex-chefe da inteligência estão sendo investigadas pela procuradoria do país e, ao menos por enquanto, nenhum dos juízes do tribunal foi afastado por envolvimento no caso.

Em meio a esse cenário, o país ficou escandalizado com o ressurgimento de um dos personagens mais polêmicos da política peruana: Vladimiro Montesinos, ex-chefe do departamento de inteligência da ditadura de Alberto Fujimori (1990-2000), pai de Keiko. Aos 76 anos, Montesinos está preso na penitenciária de Callao após ser condenado a 25 anos de prisão por corrupção e participação em uma série de massacres realizados pelo grupo paramilitar Colina, que atuava sob seu comando. Devido a esses escândalos, muitos peruanos acreditavam que ele já era uma carta fora do baralho.

Uma das consequências dessa pressão foi a renúncia de Luis Arce - homônimo do presidente da Bolívia, mas sem relação de parentesco - do JNE.

Nesses 30 dias, aliados de Castillo e de Keiko pressionaram o tribunal, atrasando os trabalhos. Ambos os lados também têm protestado quase todas as noites em Lima, onde fica a sede do JNE.

Caso o sucessor não esteja definido, quem deveria assumir a presidência de maneira provisória, segundo a Constituição, é o chefe do Congresso. O problema é que a posição está vaga desde que o próprio Sagasti deixou o cargo para virar líder do país, após uma longa crise que derrubou os três presidentes anteriores.

Um atraso no anúncio pode aumentar a incerteza política no Peru, já que o atual presidente, o interino Francisco Sagasti, não pode permanecer no cargo depois da data limite, marco do fim de seu mandato.

A novela continua apesar de o Onpe, órgão eleitoral do país, ter concluídoSegundo a apuração, ele terminou a disputa com 44 mil votos à frente da líder da direita radical Keiko Fujimori - num universo de mais de 20 milhões de eleitores.

O Peru realizou em 6 de junho o segundo turno da eleição que decidirá o próximo presidente do país. Passados 30 dias, porém, o resultado oficial ainda não foi anunciado, e o futuro do país segue indefinido.

De esquerda, Castillo sinaliza que adotará tom mais moderado

Do outro lado, Castillo tem sinalizado que deixará o discurso mais radical de esquerda e pretende adotar, como presidente, tom mais moderado. Apesar de insistir na ideia de reformar a Constituição e instaurar um novo tribunal eleitoral, afirmou que respeitará a atual Carta, o Congresso e a propriedade privada.

Trata-se de uma posição bem mais amena que as apresentadas na campanha, durante a qual assustou as principais mineradoras instaladas no país. O Peru tem no cobre, no petróleo e em outros recursos naturais seus principais produtos de exportação, e os rumores de uma nacionalização nos moldes da promovida por Evo Morales na Bolívia alarmou empresas chinesas, americanas, espanholas e canadenses.

Em outro sinal para acalmar o mercado internacional, Castillo afirmou que pedirá a Julio Velarde, atual presidente do Banco Central, que continue no cargo, indicando continuidade na política macroeconômica.

Nessa área, Castillo tem confiado o tema a Pedro Francke, assessor que defende um modelo para o Peru parecido ao da Frente Ampla, coalizão de esquerda que governou o Uruguai durante 15 anos.

Por outro lado, opositores do virtual eleito veem com preocupação a figura de Vladimir Cerrón, presidente do Perú Libre, partido de Castillo. Mais radical e líder de grupos de "ronderos" - grupo paramilitar com forte presença no interior e que segue uma agenda de esquerda mais datada, dos anos 1970 -, ele viu uma acusação de corrupção cair na semana passada, o que o deixa livre para ocupar cargos públicos. Assim, pode liderar um dos ministérios, ainda que seu nome provoque grandes divisões até mesmo na esquerda.

Enquanto isso, Keiko apelou a Sagasti para que solicite à Organização dos Estados Americanos (OEA) uma auditoria do processo eleitoral. O presidente interino se recusou, alegando, entre outras coisas, que a própria organização já havia acompanhado a eleição sem detectar nenhuma irregularidade. Além da OEA, observadores independentes e o governo dos EUA afirmaram que o pleito ocorreu sem sobressaltos.

O atual ministro da Justiça, Eduardo Vega, também disse que o governo, "pelo princípio de neutralidade, deve respeitar as instituições do Estado e, por isso, não atenderá ao pedido". Antes, Sagasti já havia se recusado a receber uma carta de militares aposentados com mais de cem assinaturas em favor da realização de uma nova eleição no país.