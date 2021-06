Em acontecimento histórico, Israel inaugura embaixada nos Emirados Árabes Unidos

normalização de relações bilaterais entre os países em setembro de 2020. Israel inaugurou, nesta terça-feira (29), sua embaixada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, primeira representação diplomática do país no Golfo Pérsico. O acontecimento histórico foi acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid, em uma visita inédita após aNo país do Golfo, o israelense foi recebido pelo seu par, o ministro das Relações Exteriores Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan.

Durante a inauguração da embaixada, Lapid agradeceu ao atual primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, às autoridades dos Emirados Árabes, ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao atual presidente norte-americano, Joe Biden, por apoiarem o processo de aproximação entre os dois países, e ao ex-primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, que deixou o cargo após ser derrotado pela coalizão liderada por Bennett e Lapid.

Além das menções aos líderes envolvidos nos acordos que restabeleceram as relações diplomáticas entre os dois países, o chanceler também convocou os demais países vizinhos para iniciarem diálogos com Israel. "Israel quer paz com todos os seus vizinhos", disse Lapid no discurso. "Não vamos a lugar nenhum. O Oriente Médio é nossa casa e viemos para ficar, por isso pedimos a todos os países da região que reconheçam isso e falem conosco."