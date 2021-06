Caráter ambiental de pacote de infraestrutura é destacado por Biden em discurso no Wisconsin

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou nesta terça-feira (29) o caráter ambiental do, que conta com apoio dos republicanos. Durante um discurso na cidade de La Crosse, no Wisconsin, o democrata afirmou que a legislação é um passo "crucial" no combate à crise climática. "Não temos tempo a perder quando se trata de tornar nossa infraestrutura mais resiliente à mudança do clima", disse Biden.